Lünne: 44-Jähriger nach Unfall in Lebensgefahr

Bei einem Unfall in Lünne (Landkreis Emsland) sind am Sonnabend vier Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 35-jähriger Autofahrer mit drei Mitfahrenden aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb in einem Graben liegen. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt, die drei weiteren Insassen jedoch schwer. Ein 44-Jähriger schwebt in Lebensgefahr. Im Fahrzeug wurden laut Polizei Drogen gefunden, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

