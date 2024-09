Stand: 23.09.2024 15:54 Uhr Lotto-Glück im Emsland: Mann gewinnt über 1,8 Millionen Euro

Ein Lottospieler aus dem Emsland hat beim Tippspiel am vergangenen Samstag einen Millionenbetrag gewonnen. Wie Lotto Niedersachsen am Montag mitteilte, erzielte der Glückspilz mit sechs richtigen Zahlen einen Gewinn von 1.841.712,50 Euro. Noch mehr Glück hatte ein Spieler aus Bayern, der auch noch die Superzahl richtig tippte und damit sogar den Jackpot von 19,6 Millionen Euro knackte. Die Chance auf einen Gewinn ist extrem niedrig: sie liegt laut Lotto Niedersachsen bei etwa 1:140 Millionen. Insgesamt verzeichnete Niedersachsen im laufenden Jahr bereits 112 Gewinne von mindestens 100.000 Euro, davon elf in Millionenhöhe.

