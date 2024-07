Stand: 23.07.2024 10:24 Uhr Gleich drei hohe Lottogewinne für Niedersachsen

Gleich drei Mal ordentlich Glück im Spiel: In Niedersachsen können sich drei Menschen über hohe Lottogewinne freuen. Die höchste Summe gehe in den Landkreis Celle, teilte Lotto Niedersachsen mit. Rund 877.000 Euro habe die Tipperin oder der Tipper von dort gewonnen. In den Landkreis Vechta geht ein Gewinn von mehr als 700.000 Euro. Ein Spieler oder eine Spielerin aus dem Heidekreis gewann rund 145.000 Euro. Die drei Gewinne wurden im Spiel 77 sowie bei 6 aus 49 und im Eurojackpot erzielt. Laut Lotto Niedersachsen haben in diesem Jahr bereits 96 niedersächsische Spielerinnen und Spieler 100.000 Euro oder mehr gewonnen. Acht der Gewinne seien in Millionenhöhe gewesen, hieß es. Die Chancen auf einen Lottogewinn sind allerdings gering. Bei der Gewinnklasse 1 beim Spiel 77 stehen sie laut Lotto Niedersachsen beispielsweise bei eins zu zehn Millionen.

