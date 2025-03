Stand: 07.03.2025 09:37 Uhr Lkw verliert Auflieger - A33 stundenlang gesperrt

Weil ein Lastwagen auf der A33 den Anhänger verloren hat, war die Autobahn am Donnerstag zwischen den Anschlussstellen Borgloh und Hilter (Landkreis Osnabrück) für mehrere Stunden gesperrt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 52-jährige Lkw-Fahrer am Nachmittag in Richtung Bielefeld unterwegs, als sich der Sattelauflieger aus noch ungeklärter Ursache löste. Der Auflieger kam demnach von der Fahrbahn ab und blieb in der Böschung stehen. Die Zugmaschine konnte der Fahrer den Angaben zufolge kontrolliert anhalten. Verletzt wurde niemand. Ein nachfolgendes Auto wurde laut Polizei beschädigt, als es über Trümmerteile fuhr. Auch an der Fahrbahn und der Böschung entstanden demnach Schäden, unter anderem durch auslaufenden Diesel. Nachdem die Bergungs- und Reinigungsarbeiten abgeschlossen waren, wurde die Autobahn am späten Nachmittag wieder freigegeben.

