Stand: 04.12.2024 09:27 Uhr Lkw übersieht Fußgängerin: Frau nach Unfall im Emsland in Lebensgefahr

Bei einem Verkehrsunfall in Bawinkel (Landkreis Emsland) wurde am Dienstagvormittag eine Seniorin lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei hatte ein Lkw-Fahrer die 87-jährige Fußgängerin übersehen, als er nach rechts in die Osterbrocker Straße in Richtung Meppen abbiegen wollte. Die Frau wurde von dem Lkw erfasst und auf den Boden geschleudert. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau nach einer ersten ärztlichen Versorgung vor Ort von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 24-jährige Fahrer des Lkws blieb unverletzt.

