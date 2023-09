Stand: 29.09.2023 15:12 Uhr Lkw fehlt ein Rad - Fahrer wird gleich zweimal erwischt

Mit einem uneinsichtigen Lkw-Fahrer hatte es die Polizei Diepholz in dieser Woche zu tun. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, wurde der Mann am Dienstag aus dem Verkehr gezogen, als er auf der B214 von Nienburg in Richtung Diepholz fuhr. Laut Polizei fehlte an dem Lkw, der mit 23 Tonnen Pellets beladen war, das hintere rechte Rad komplett. Der 46-jährige Fahrer hatte es demnach wegen einer Reifenpanne entfernt, die Achse mit einem Spanngurt hochgebunden und die Luftfederung außer Betrieb gesetzt. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt: Zuerst müsse der Schaden repariert werden. In der folgenden Nacht wurde der Lkw auf der Ortsumgehung Diepholz erneut gestoppt - im selben Zustand wie am Tage. Dann wurde "dafür gesorgt, dass der Zug tatsächlich nicht mehr weiterfährt", hieß es von der Polizei. "Die litauische Transportfirma beauftragte einen Reifendienst."

