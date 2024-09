Stand: 10.09.2024 15:55 Uhr Illegaler Welpenhandel: Landkreismitarbeiter mitverantwortlich?

Zwei Mitarbeitende des Veterinäramts des Landkreises Grafschaft Bentheim sollen in illegalen Hundehandel verwickelt sein. Bei einem Hundezüchter waren am vergangenen Freitag 34 Welpen entdeckt worden. Die Tiere befinden sich inzwischen in einem Tierheim in Lingen (Landkreis Emsland). Eine der beiden mutmaßlich beteiligten Personen habe den Vorgang selbst gemeldet, teilte eine Sprecherin des Landkreises mit. Sie sei freigestellt und ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Die zweite Person übernehme jetzt andere Aufgaben im Veterinäramt, so die Sprecherin. Ihren Angaben nach ermittelt der Landkreis derzeit intern gegen die beiden. Auch die Staatsanwaltschaft Osnabrück sei einbezogen, hieß es. Wie die beiden Verdächtigen an dem illegalen Hundehandel beteiligt gewesen sein könnten, ist noch nicht bekannt. Zuerst hatten die "Grafschafter Nachrichten" berichtet.

