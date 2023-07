Stand: 13.07.2023 09:37 Uhr Lingen: Fahrradkontrollen in der Fußgängerzone

In Lingen (Landkreis Emsland) wollen Polizei und Stadt verstärkt Fahrradfahrer in der Fußgängerzone kontrollieren. Zwischen 10 Uhr und 18 Uhr dürfen Räder dort nur geschoben werden. Wer trotzdem mit dem Fahrrad fährt, muss laut Polizei mit einem Verwarngeld von bis zu 30 Euro rechnen. Grund für die Kontrollaktion ist nach Angaben der Stadt, dass sich immer wieder Menschen darüber beschweren, dass Radfahrer tagsüber in der Fußgängerzone nicht absteigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 13.07.2023 | 13:30 Uhr