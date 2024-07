Stand: 09.07.2024 13:00 Uhr Letzte Ruhe gestört: Diebe klauen Marienstatuen von Gräbern

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Madonna- bzw. Marienstatuen von dem Friedhof der katholischen Kirchengemeinde St. Michael in Papenburg (Landkreis Emsland) gestohlen. Die Täter hätten die Statuen gewaltsam von ihren Podesten entfernt, so eine Polizeisprecherin. Den Schaden schätzt sie auf rund 10.000 Euro. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen. Die können sich unter (04961) 92 60 melden.

