Letzte Chance: Freibad in Osnabrück beendet durchwachsene Saison

Das Moskaubad in Osnabrück zieht eine gemischte Bilanz der Freibadsaison 2024: Teilweise war das Traditionsfreibad sehr gut besucht, doch vor allem im Frühsommer blieben die Besucherzahlen aufgrund der Witterung hinter den Erwartungen zurück. Das teilten die Osnabrücker Stadtwerke am Mittwoch mit. An heißen Tagen im Juli und August seien beinahe 5.000 Gäste ins Bad gekommen. Aber besonders im Juni habe man sich besseres Freibadwetter gewünscht, erklärte Moskaubad-Leiter Kenneth Fischer. Von den regnerischen Tagen profitierten hingegen die Hallenbäder Nettebad und Schinkelbad. Das Freibad schließt in diesem Jahr am Sonntag, 8. September - trotz sommerlicher Temperaturen über 20 Grad. Weil es nachts nun deutlich kühler werde, kühle das Beckenwasser zu stark ab, so die Stadtwerke.

