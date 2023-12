Stand: 04.12.2023 08:29 Uhr Lesbisches Pastorinnen-Paar in Osnabrücker Kirchengemeinde

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Sankt Michaelis in Osnabrück Eversburg hat seit Sonntag offiziell zwei neue Pastorinnen. Stefanie und Ellen Radtke sind verheiratet und über ihren YouTube Kanal "Anders Amen" schon sehr bekannt. Darauf erzählen beide auch viel Privates - etwa über die Geburt ihrer zweiten Tochter. Auch im Einführungsgottesdienst des Ehepaars am Sonntag in der vollbesetzten Kirche war diese offene Art zu spüren. In der Predigt sprach Ellen Radtke etwa über den spät erfüllten Kinderwunsch. Die Pfarrstelle der evangelischen Gemeinde in Eversburg war seit mehr als zwei Jahren vakant, eine schwierige Zeit für die ehrenamtlich aktiven Gemeindeglieder. Seit gestern sind nun wieder alle Pfarrstellen im evangelischen Kirchenkreis Osnabrück besetzt, so Superintendent Joachim Jeska.

