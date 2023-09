Stand: 19.09.2023 21:03 Uhr Leiche im Dieksee in Lingen entdeckt

Eine Spaziergängerin hat eine leblose Person im Dieksee in Lingen (Landkreis Emsland) entdeckt. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zogen den Leichnam am Montagvormittag aus dem Wasser. Nach Angaben der Polizei wurden bei der Person keine Papiere gefunden. Die Identität ist daher bisher unbekannt. Der Leichnam soll nun obduziert werden. Zum Geschlecht will sich die Polizei momentan nicht äußern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.09.2023 | 09:30 Uhr