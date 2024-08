Stand: 13.08.2024 11:18 Uhr Lebensgefahr nach Schlag ins Gesicht: Polizei sucht Zeugen

In Osnabrück ist ein Mann im Zuge eines Streits lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, war der 31-Jährige am Samstagabend in der Innenstadt von einem 26-Jährigen mit der Hand ins Gesicht geschlagen worden. Daraufhin hatte der Ältere das Bewusstsein verloren. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war der Zustand des Mannes zunächst kritisch, mittlerweile schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (0541) 327 2115 zu melden.

