Stand: 07.12.2019 09:40 Uhr

Landwirte entzünden Mahnfeuer aus Protest

Mit Mahnfeuern wollen Landwirte heute gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestieren. Ein Schwerpunkt der bundesweiten Aktion in Niedersachsen ist der Raum Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Am frühen Abend sollen hier rund 30 Mahnfeuer entzündet werden - unter anderem in Badbergen, Wallenhorst, Esterwegen und Emlichheim. Proteste sind auch in den Landkreisen Göttingen und Northeim geplant.

Landwirte wollen mit Bürgern ins Gespräch kommen

Videos 03:23 Hallo Niedersachsen Düngeverordnung: Meinungen gehen auseinander Hallo Niedersachsen Biobauer Stolze aus der Nähe von Burgdorf findet die Protestaktion seiner Berufskollegen nicht gut. Sie sollten sich Umwelt- und Naturschutz nicht so vehement verweigern. Video (03:23 min)

Die Aktion wird organisiert vom Bündnis "Land schafft Verbindung". Sie ist Teil einer seit Wochen andauernden Protestwelle der Bauern, die unter anderem mit Trecker-Sternfahrten gegen das Agrarpaket der Bundesregierung demonstrieren. Mit den Mahnfeuern wollen die Landwirte nach eigenen Angaben niemanden blockieren, sondern mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Ihr vorrangiges Ziel sei, deutlich zu machen, dass die moderne Landwirtschaft auch einen Beitrag zur Pflanzenvielfalt und zum Klimaschutz leisten könne. Auf der anderen Seite bräuchten die einzelnen Höfe aber Spielraum für individuelle Maßnahmen und dürften nicht "in einer irrsinnigen Auflagenflut" untergehen, hieß es. Außerdem betonen die Landwirte mit dem Protest in der Adventszeit, dass ein Weihnachtsfest ohne landwirtschaftliche Produkte nicht vorstellbar sei.

