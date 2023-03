Stand: 24.03.2023 08:37 Uhr Landräte aus der Region kritisieren Land für Dümmer-Politik

Der Dümmer See ist in diesem Winter nicht wie geplant entschlammt worden - und das soll in diesem Jahr auch nicht mehr passieren. Die Landräte der anliegenden Landkreise Diepholz und Vechta protestieren dagegen. Cord Bockhop und Tobias Gerdesmeyer (beide CDU) bezeichnen es als "herben Rückschlag" für die Dümmer-Region und kritisieren das zuständige Landwirtschaftsministerium. Naturschutz, Tourismus, Gewerbe, Freizeit und Sport seien bei der Entscheidung nicht berücksichtigt worden. Denn der Phosphor im Schlamm belaste den See und die Häfen seien für Segler nur noch schwer zu erreichen. Dass ein Entschlammen wegen der Inflation zu teuer geworden sei, wie vom Land angegeben, wollen die Landräte nicht akzeptieren. Sie wollen nun über örtliche Landtagsabgeordnete versuchen, die Entscheidung aus Hannover noch zu ändern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 24.03.2023 | 06:30 Uhr