Stand: 03.12.2020 12:13 Uhr Landkreis Vechta: Mann tot in Gülle-Sammelbecken entdeckt

Bei Arbeiten an einem Schweinestall ist ein Mann in Dinklage (Landkreis Vechta) offenbar verunglückt. Davon geht die Polizei aus, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der 53-jährige Angestellte des Hofes wurde demnach am Mittwoch leblos in einem gefüllten Gülle-Sammelbecken gefunden. Eine Notärztin konnte nur noch den Tod feststellen. Die genaue Unfallursache soll noch ermittelt werden.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.12.2020 | 13:30 Uhr