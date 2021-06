Stand: 25.06.2021 18:44 Uhr Landkreis Osnabrück: Erneut Ausbruch der Geflügelpest

Nach dem Aufheben der letzten Geflügelpest-Sperrzone in Niedersachsen Anfang Juni hat es erneut einen Ausbruch gegeben. Wie der Landkreis Osnabrück am Freitag mitteilte, wurde das Influenzavirus in einem Geflügelbestand in Hagen nachgewiesen. Alle 300 Vögel des Betriebs wurden getötet, das Gebäude gereinigt und desinfiziert. Der Landkreis richtet von diesem Sonnabend an eine Sperrzone ein - in einem Radius von mindestens zehn Kilometer um den Betrieb. Von dieser sind rund 290 Geflügelhaltungen mit rund 41.000 Tieren betroffen. Für Nutz- und Hobbytiere gilt in der Sperrzone Stallpflicht, bestimmte Hygienemaßnahmen müssen beachtet werden. Zudem dürfen Vögel, Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Gülle, Mist, Einstreu und Federn nur eingeschränkt transportiert werden. "Der Landkreis Osnabrück hofft, dass es sich um einen Einzelfall handelt und zu keiner Verbreitung des Erregers gekommen ist", hieß es.

