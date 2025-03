Stand: 25.03.2025 13:13 Uhr Landkreis Emsland investiert in die Jugendarbeit

Der Landkreis Emsland gibt künftig mehr Geld für die Jugendarbeit aus. Der Kreistag hat am Montag einstimmig Mehrausgaben in Höhe von 145.000 Euro beschlossen. Das Geld soll unter anderem für eine bessere Bezahlung von Jugendleiterinnen und -leitern und auch als Zuschuss für Gruppenfahrten eingesetzt werden. "Überall ist die Entwicklung rückläufig, nur der Landkreis Emsland macht es anders und erhöht die Unterstützung", erklärte erster Kreisrat Martin Gerenkamp bei der Vorstellung des Antrags. "Wir können nichts besseres tun, als das Geld hier auszugeben. Damit stärken wir die Jugendarbeit und die Jugend", so Gerenkamp.

