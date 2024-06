Stand: 20.06.2024 14:34 Uhr Krankenhaus St. Raphael in Ostercappeln macht dicht

Das Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) wird zum August 2025 geschlossen. Eine Sprecherin der Niels-Stensen-Kliniken hat dem NDR einen entsprechenden Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" bestätigt. Demnach sollen die Beschäftigten künftig zu großen Teilen an anderen Standorten der Niels-Stensen-Kliniken arbeiten. Die Verlagerung gelte auch für die Leistungen, die in der Klinik St. Raphael bislang erbracht werden, so die Sprecherin. Insgesamt seien an allen Standorten der Niels-Stensen-Kliniken im Raum Osnabrück im Rahmen der sogenannten Medizinstrategie 2028 Umstrukturierungen geplant. Bereits im vergangenen Herbst hatte der Klinikverbund wegen finanzieller Schwierigkeiten um Hilfe gebeten.

Weitere Informationen Wie Krankenhäuser kooperieren, statt sich Konkurrenz zu machen Krankenhäuser in ganz Deutschland haben große Geldsorgen. In Osnabrück arbeiten die Kliniken deshalb stärker zusammen. (08.04.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.06.2024 | 13:30 Uhr