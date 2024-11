Stand: 26.11.2024 09:46 Uhr Kontrolle verloren: Autofahrer im Emsland fährt gegen Pfosten

Bei einem Unfall in Stavern (Landkreis Emsland) ist ein 31-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann verlor am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto, sodass er von der Fahrbahn abkam. Das sagte eine Polizeisprecherin. Er prallte dann gegen einen massiven Metallpfosten an einem Übungsgelände der Bundeswehr. Laut Polizei rief ein anderer Verkehrsteilnehmer den Notruf. Rettungskräfte befreiten den Mann aus dem Fahrzeugwrack. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

