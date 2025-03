Stand: 12.03.2025 08:51 Uhr Kollision mit Traktor: 21-Jährige stirbt bei Unfall in Börger

Bei der Kollision eines Autos mit einem Traktor in Börger (Landkreis Emsland) ist am Dienstagabend eine 21-jährige Frau ums Leben gekommen. Laut Polizei war das Auto gegen 17.50 Uhr auf der L62 in Richtung Neubörger unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache fuhr der 21-jährige Fahrer zunächst auf einen vor ihm fahrenden Trecker auf. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Wagen demnach anschließend auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Traktor zusammen. Die 21-jährige Frau starb noch an der Unfallstelle, hieß es. Der Fahrer des Wagens erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Eine 38-jährige Mitfahrerin wurde ebenfalls lebensgefährlich verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Fahrer der beiden Traktoren blieben demnach unverletzt. Die Feuerwehr war laut eines Sprechers mit 40 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Die L62 war bis zum späten Abend vollständig gesperrt.

