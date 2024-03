Stand: 19.03.2024 06:30 Uhr Kokain-Kurier muss für mehr als drei Jahre ins Gefängnis

Das Landgericht Osnabrück hat einen Drogen-Kurier am Montag zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Für die Richter ist erwiesen, dass der 33-Jährige ein Kilogramm Kokain über die deutsch-niederländische Grenze schmuggeln wollte. Er wurde im vergangenen Oktober in einem Zug bei Bad Bentheim kontrolliert und gefasst. Die Richter entsprachen mit ihrem Urteil dem Antrag der Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Monate mehr gefordert. Beide Parteien hätten auf Rechtsmittel verzichtet, so ein Sprecher des Landgerichts auf Anfrage des NDR Niedersachsen.

