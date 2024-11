Stand: 22.11.2024 18:36 Uhr Kind wird in Dissen von Auto angefahren und schwer verletzt

In Dissen im Landkreis Osnabrück ist es am Freitag zu einem Autounfall in einem Wohngebiet gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge lief dort ein neun Jahre alter Junge gegen 13 Uhr auf die Straße, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Der Fahrer eines Autos konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Neunjährigen mit seinem Wagen. Der Junge kam laut Polizei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

