Stand: 12.06.2023 08:23 Uhr Kein Zugverkehr zwischen Rheine und Osnabrück ab 23. Juni

Bahnkunden müssen sich auf massive Einschränkungen zwischen Rheine und Osnabrück einstellen. Die Bahn stellt wegen Bauarbeiten den Zugverkehr auf der Strecke ein - und zwar zwischen Ende Juni und Anfang August. Die Bahn will die Strecke umfangreich sanieren. Dazu gehören Gleise, Weichen, Brücken, der Bahnhof in Ibbenbüren und das Stellwerk in Osnabrück. Die Bahn investiert 90 Millionen Euro. Für die Bahnkunden heißt das: Zwischen dem 23. Juni und 5. August fährt kein Zug zwischen Osnabrück und Rheine. Die Bahn will als Ersatz Schnellbusse auf die Strecke schicken.

