Stand: 17.01.2025 10:01 Uhr Kalaschnikow in Erdloch versteckt: 38-Jähriger verurteilt

Ein 38-Jähriger aus Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) ist am Donnerstag vom Landgericht Osnabrück wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Verstoßes gegen das Kriegswaffen-Gesetz zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Der 38-Jährige hatte nach Auffassung des Gerichts eine Kalaschnikow in einem Erdloch in Hagen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) versteckt. Spaziergänger hatten die Waffe entdeckt. Neben dem vollautomatischen Schnellfeuergewehr wurden auch rund 1.000 Schuss Munition gefunden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

