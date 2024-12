Stand: 06.12.2024 13:29 Uhr Jugendliche überfallen Obdachlosen auf Weihnachtsmarkt

Die Polizei fahndet nach drei jungen Männern, die einen Obdachlosen auf dem Weihnachtsmarkt in Nordhorn (Grafschaft Bentheim) überfallen haben sollen. Laut Polizei geschah der Angriff bereits am 30. November. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte sich der 40-jährige Obdachlose rund eine Stunde nach Marktschluss vor eine Verkaufsbude schlafen gelegt, als er gegen 23 Uhr von den Jugendlichen angesprochen und angegriffen wurde. Einer der Männer habe ihm mehrfach in den Bauch getreten, sagte der 40-Jährige der Polizei. Danach seien die Unbekannten geflohen. Der schwer verletzte Mann kam vorübergehend ins Krankenhaus - mit Verdacht auf Rippenbruch. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

