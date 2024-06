Stand: 27.06.2024 07:23 Uhr Invasive Art: Asiatische Hornisse im Emsland melden

Nachdem kürzlich die Asiatische Hornisse in Lingen und Meppen gesichtet wurde, ruft der Landkreis Emsland die Bevölkerung dazu auf, jede Asiatische Hornisse zu melden. Die Asiatische Hornisse ist kleiner und dunkler als die heimische Hornisse, mit gelben Füßen und einem rot-braun-orange gefärbten Kopf. Die invasive Art siedelt sich zunehmend in Norddeutschland an. Sie ist eine Gefahr für heimische Insekten, insbesondere Honigbienen. Fotos und Meldungen zum Fundort können dabei helfen, frühzeitig Nester aufzuspüren und zu beseitigen. Sichtungen können mit Foto oder Video an juliane.weltring@emsland.de oder über das Online-Portal neobiota-nord.de gemeldet werden.

