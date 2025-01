Stand: 17.01.2025 10:47 Uhr Im Zug nach Oldenburg: 29-Jährigem wird sein Rollstuhl gestohlen

Einem schwerbehinderten Mann ist am Donnerstag offenbar während der Zugfahrt von Osnabrück Richtung Oldenburg sein elektrischer Rollstuhl gestohlen worden. Wie die Bundespolizei in Bad Bentheim mitteilte, war der 29-Jährige während der Fahrt in der Nordwestbahn gegen 18 Uhr kurz vor der Haltestelle Bersenbrück auf der Toilette. Dabei ließ er den Rollstuhl vor der Tür stehen. Als er wieder herauskam, war der Rollstuhl weg. Die Zugbegleiterin suchte den Zug ab, allerdings ohne Erfolg. Die Polizei geht von Diebstahl aus. Der elektrische Rollstuhl ist den Angaben zufolge mehrere tausend Euro wert. Weil der Mann außerdem stumm sei, gestalte sich die weitere Ermittlungsarbeit schwierig, so die Polizei. Die Ermittler halten es für wahrscheinlich, dass der Rollstuhl in Bersenbrück aus dem Zug geschafft wurde. Videoaufnahmen würden nun ausgewertet. Außerdem bitten die Beamten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0441) 21 83 80 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr