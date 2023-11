Stand: 13.11.2023 21:54 Uhr Hund beißt Jogger in Oberschenkel - Besitzer verschwindet

Ein 39-jähriger Jogger ist in Osnabrück von einem freilaufenden Hund in den Oberschenkel gebissen worden. Die Verletzung musste im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Halter des Tieres war zwar den Angaben der Polizei zufolge auf den Vorfall am Sonntagabend aufmerksam geworden, sei allerdings einfach weggegangen. Nun bittet die Polizei Zeugen um Hinweise: Die Beamten suchen einen circa 70 bis 80 Zentimeter großen hellbraunen Hund mit gelocktem Fell, der zum Tatzeitpunkt nicht angeleint war. Der Halter des Tieres wird laut Polizei als circa 38 bis 42 Jahre alt beschrieben. Er habe Deutsch ohne Akzent gesprochen und wird als korpulent bezeichnet. Trotz des Wetters soll er laut Zeugenbeschreibung in kurzer Hose und barfuß unterwegs gewesen sein. Möglicherweise, so die Polizei, wohnt der Hundehalter in der Nähe des Ortes, an dem sich der Biss zugetragen hat. Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer (0541) 327 31 03 oder 327 22 15 entgegen. Sie ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

