Hochschule Osnabrück schneidet gut bei Studenten ab

Die Hochschule Osnabrück gehört zu den am besten bewerteten Hochschulen in Deutschland. Das geht aus dem Jahres-Ranking 2020 eines Hochschulbewertungsportals hervor, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Studierenden sind demnach mit ihrem Studium an der Hochschule Osnabrück sehr zufrieden. Gelistet sind in der Untersuchung mehr als 500 Hochschulen. Osnabrück landet bundesweit an fünfter Stelle als beliebteste Fachhochschule. Derzeit sind an den Standorten Osnabrück und Lingen rund 14.300 Studierende eingeschrieben.

