Stand: 28.04.2022 17:43 Uhr Herzlake: Feuer in Stall ausgebrochen

In Herzlake im Emsland ist am Donnerstag ein Stall in Brand geraten. Das Feuer griff auch auf angrenzende Wohngebäude über, teilte die Polizei mit. Menschen und Tiere seien aber nicht in Gefahr gewesen. Die Brandursache war zunächst unbekannt.

VIDEO: Herzlake: Stall steht in Flammen (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.04.2022 | 06:30 Uhr