Stand: 07.12.2023 20:52 Uhr Haselünne: Zwei Männer schlagen und treten 75-Jährigen

Zwei Männer haben auf der B402 in Haselünne (Landkreis Emsland) einen Rentner geschlagen und getreten - weil sie laut Polizei im Straßenverkehr auf ihn warten mussten. Den Angaben zufolge ereignete sich die Tat bereits am 3. Dezember. Demnach wollte der 75-Jährige mit seinem Auto von einer Straße abbiegen. Das Auto hinter ihm setzte zum Überholen an und stoppte neben dem Rentner. Nachdem es zum Streit gekommen war, sollen die beiden Insassen ausgestiegen sein und den Mann angegriffen haben. Der 75-Jährige wurde dabei am Kopf verletzt. Die Männer ließen laut Polizei erst von dem Rentner ab und ergriffen die Flucht, als ein weiterer Verkehrsteilnehmer hinzukam. Bei dem Auto der beiden Männer handelt es sich um einen Audi mit vermutlich niederländischem Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer (05961) 958 700 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min