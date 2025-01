Stand: 25.01.2025 12:35 Uhr Haselünne: Schweine sterben bei Unfall mit Viehtransporter

In Haselünne im Landkreis Emsland ist am Freitagabend ein Viehtransporter bei einem Unfall umgekippt. Nach Angaben der Polizei war der Lkw mit 155 Schweinen beladen, mehrere Tiere starben. Wie viele Tiere genau zu Tode kamen, ist nicht bekannt. Der Großteil der Schweine konnte nach dem Unfall umgeladen und weitertransportiert werden. Der Lastwagenfahrer wurde demnach leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 120.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 28 Jahre alte Fahrer mit seinem Viehtransporter in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume gestoßen. Dadurch kippte der Sattelzug auf die Seite. Die genaue Unfallursache werde laut Polizei ermittelt.

VIDEO: Schweinetransporter verunglückt bei Haselünne: Mehrere Tiere tot (1 Min)

