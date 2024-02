Stand: 28.02.2024 07:34 Uhr Haselünne: Auto prallt frontal gegen Radlader

Ein 70-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend in Haselünne (Landkreis Emsland) frontal mit einem Radlader zusammengestoßen. Laut Polizei hatte er das stehende Baufahrzeug offenbar übersehen. Wie die Feuerwehr mitteilt, sei der Radlader gerade dabei gewesen, einen festgefahrenen Wagen zu befreien, als es zum Zusammenstoß kam. Der 70-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

