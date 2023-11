Stand: 19.11.2023 12:28 Uhr Haren: Erheblicher Schaden bei Brand an Grundschule

An der Georgschule in Haren im Landkreis Emsland ist am Samstagnachmittag ein Müllcontainer in Brand geraten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entstand dabei ein erheblicher Schaden, weil die Flammen auf ein angrenzendes Gebäude übergriffen. Verletzt wurde bei dem Brand an der Grundschule laut Polizei niemand. Über die genaue Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Da die Polizei ein Fremdverschulden nicht ausschließen kann, bitten die Ermittler Zeugen, die am Samstag gegen 16.30 Uhr Verdächtiges im Bereich Pappelallee/Georgstraße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (05932) 72 10 0 zu melden.

