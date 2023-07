Stand: 04.07.2023 20:21 Uhr Handfester Streit um eine Frau in Osnabrück

Im Streit um eine Frau soll am Montagabend ein 33-Jähriger in der Osnabrücker Innenstadt auf einen 32-Jährigen eingestochen haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich die Tat in der Nähe des Neumarktes. Demnach lieferten sich die beiden Männer zunächst eine Prügelei, bis der 33-Jährige ein Messer zog und seinen Kontrahenten im Gesicht verletzte. Der 32-Jährige musste laut Polizei stationär im Krankenhaus behandelt werden. Der 33-Jährige sei vorläufig festgenommen worden.

