Stand: 29.10.2023 12:39 Uhr Hackerangriff in Osnabrück legt mehrere Parkhäuser lahm

In mehreren Parkhäusern der Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft ist es am Samstag infolge eines Hackerangriffs zu Systemausfällen gekommen. Nach Angaben der Stadtwerke waren die Kassen- und Schrankensysteme betroffen, die von einem externen Dienstleister geleitet werden. Von Samstagvormittag bis zum Abend waren die Parkhäuser demnach nicht anfahrbar gewesen. Um den Betrieb bis zur Wiederherstellung der Systeme aufrechtzuerhalten, lenkten Mitarbeitende selbst die Ein- und Ausfahrten in den Parkhäusern. Zahlungsdaten sind bei dem Hackerangriff nicht entwendet worden, wie die Stadtwerke mitteilten.

