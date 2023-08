Stand: 16.08.2023 07:53 Uhr Gewerkschaft warnt: Osnabrück droht Wohnungsnot für Senioren

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) warnt davor, dass in Osnabrück in Zukunft für immer mehr Rentner zu wenig altersgerechte Wohnungen zur Verfügung stehen. Daher fordert sie mehr finanzielle Anreize von Bund, Land und Kommunen für altersgerechtes Bauen. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf neueste Zahlen des Pestel-Instituts. Demnach werden in 20 Jahren in Osnabrück rund 32.600 Menschen zur Altersgruppe "67plus“ gehören – gut 4.500 mehr als heute. "In den kommenden Jahren werden in Osnabrück immer mehr ältere Menschen eine barrierearme Wohnung brauchen – ohne Treppenstufen, dafür mit bodengleicher Dusche und genügend Platz für das Rangieren mit Rollator und Rollstuhl“, so Friedrich Pfohl von der IG BAU. Das Bundesbauministerium stelle in diesem Jahr einen Fördertopf von 75 Millionen Euro für den altersgerechten Umbau von Wohnungen zur Verfügung. Aus Sicht der Gewerkschaft reicht das bei weitem nicht aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 16.08.2023 | 08:30 Uhr