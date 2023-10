Stand: 16.10.2023 15:01 Uhr Gewalt bei Ticketkontrolle: Fahrgast verletzt Zugbegleiterin

In einem Regionalzug nach Osnabrück soll ein Fahrgast bei der Fahrkartenkontrolle eine Zugbegleiterin angegriffen haben. Wie die Bundespolizei mitteilte, wollte er der 59-Jährigen am Sonntagabend seinen Ausweis nicht zeigen. Am Bahnhof Wissingen zwischen Melle und Osnabrück sollte der 21-Jährige deshalb aussteigen, beschimpfte jedoch stattdessen die Schaffnerin. Laut Bundespolizei schlug er ihr mit der Faust gegen den Brustkorb und trat ihr gegen das Schienbein. Die 59-Jährige stieß sich dabei den Kopf an einer Haltestange. Andere Passagiere sowie ein Fahrgast-Zähler kamen der Frau zu Hilfe. Sie wurde später von einem Arzt behandelt. Bundespolizisten stellten den 21-Jährigen den Angaben zufolge in Osnabrück. Er sei alkoholisiert gewesen.

