Stand: 16.12.2024 15:08 Uhr Gesuchter Straftäter gibt sich erfolglos als Zwillingsbruder aus

Dieser Täuschungsversuch eines mit Haftbefehl gesuchten Straftäters ist misslungen: Bundespolizisten hatten am Freitag bei Twist (Landkreis Emsland) nahe der deutsch-niederländischen Grenze einen Kleintransporter kontrolliert. Der 31 Jahre alte Beifahrer habe einen Ausweis gezeigt, doch das Foto habe einen anderen Mann gezeigt, so ein Sprecher der Bundespolizei in Bad Bentheim. Anhand der Fingerabdrücke stellte die Bundespolizei fest, dass der Mann den Personalausweis seines Zwillingsbruders dabei hatte. Gegen ihn selbst lag zudem ein Haftbefehl vor. Der 31-Jährige war im Jahr 2022 wegen Missbrauchs von Ausweispapieren verurteilt worden. Da er die Geldstrafe in Höhe von 3.650 Euro nicht bezahlen konnte, muss er nun für 73 Tage ins Gefängnis. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

