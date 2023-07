Stand: 15.07.2023 17:43 Uhr Gesmold: Großbrand bei Contrainertransport-Firma unter Kontrolle

Der Großbrand in Gesmold (Landkreis Osnabrück) ist unter Kontrolle. In dem Stadtteil von Melle war am Samstagmorgen ein Feuer in einer Containertransport-Firma ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte sich dort gelagerter Müll in einer Halle aufgrund der Wärme selbst entzündet haben. Wie die Beamten gegenüber dem NDR in Niedersachsen mitteilten, zogen sich die Löscharbeiten bis in den Nachmittag hin, rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Halle wurde demnach stark beschädigt. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden im hohen sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Da das Gebäude nahe der Autobahn 30 liegt, wurde die Autobahnabfahrt Melle-Gesmold in Fahrtrichtung Amsterdam zeitweise gesperrt, ebenfalls gesperrt wurde auch die Westerhausener Straße. Wegen der starken Rauchentwicklung waren Anwohner zudem aufgerufen, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

