Geldautomat in Wallenhorst gesprengt - Fahndung läuft

In Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Geldautomat einer Sparkassenfiliale gesprengt worden. Es habe zwei laute Detonationen gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Mindestens zwei bisher unbekannte Täter seien anschließend mit hoher Geschwindigkeit in einem dunklen hochwertigen Sportwagen geflohen. Die Sprenger hätten wahrscheinlich Geld erbeutet, so der Sprecher. Die Summe stehe aber noch nicht fest. Ob die Scheine bei der Tat automatisch eingefärbt wurden, sei ebenfalls unklar. Ein Statiker habe im Laufe des Morgens geprüft, ob das Gebäude nach der Sprengung noch stabil steht. Es sei inzwischen für die Ermittler freigegeben. Nach den geflohenen Tätern werde mit einem Großaufgebot gefahndet, so der Polizeisprecher.

Karte: Hier gab es seit 2023 Geldautomatensprengungen oder Versuche

