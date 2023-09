Stand: 19.09.2023 09:34 Uhr Geldautomat in Kettenkamp gesprengt: Täter auf der Flucht

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten der Volksbank-Filiale in Kettenkamp bei Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) gesprengt. Anwohner hörten gegen 2 Uhr einen lauten Knall und verständigten die Polizei. Die Täter sollen in zwei Autos davongerast sein. Das Gebäude der Volksbank wurde stark beschädigt. Statiker sollen klären, ob tragende Teile des Bankgebäudes beschädigt wurden. Die Polizei geht derzeit von einem Schaden in sechsstelliger Höhe aus.

Karte: Hier gab es 2023 Geldautomatensprengungen oder Versuche

