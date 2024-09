Stand: 10.09.2024 08:26 Uhr Geldautomat gesprengt: Gerät in Twist war seit Wochen leer

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten in Twist (Landkreis Emsland) gesprengt. Das teilte die Rettungsleitstelle in Osnabrück auf Anfrage von NDR Niedersachsen mit. Ein Anwohner hat demnach kurz nach zwei Uhr zwei Explosionen gehört und die Polizei verständigt. Der über der Bankfiliale wohnende 32-jährige Anrufer erlitt nach Polizeiangaben einen Schock. Die Täter flüchteten ohne Beute, weil der Geldautomat der Volksbank den Angaben zufolge seit Wochen außer Betrieb ist. Die Täter flüchteten in einem Auto mit emsländischem Kennzeichen. Sie hinterließen laut Leitstelle ein großes Trümmerfeld. Die Höhe des Schadens war zunächst unbekannt.

