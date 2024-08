Stand: 27.08.2024 15:36 Uhr Geld veruntreut: Kündigung von Landkreis-Mitarbeiterin rechtens

Der Landkreis Osnabrück durfte einer Mitarbeiterin kündigen, die Geld veruntreut haben soll. Das hat das Arbeitsgericht Osnabrück am Dienstag entschieden. Die ehemalige Mitarbeiterin der Ausländerbehörde soll Gebühren für Einbürgerungen in die eigene Tasche gesteckt haben. Nachdem dies bekannt geworden war, hatte der Landkreis der 34-Jährigen gekündigt. Dagegen hatte die Frau geklagt. Das Arbeitsgericht gab jedoch dem Arbeitgeber recht: Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Frau die Gebühren veruntreut oder gar nicht erst von den Antragstellern verlangt hatte. Nach Angaben eines Sprecher des Arbeitsgerichts soll sie der Behörde dadurch insgesamt rund 50.000 Euro vorenthalten haben. Das reiche nach Ansicht des Gerichts aus, um das Vertrauensverhältnis zu zerstören - und das sei Grund genug für eine Kündigung, so der Sprecher. Die Frau muss das Geld nun an den Landkreis zurückzahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Weitere Informationen Mitarbeiterin von Ausländerbehörde soll Geld selbst behalten haben Die Sachbearbeiterin von der Behörde des Landkreises Osnabrück soll mehr als 41.000 Euro veruntreut haben. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.08.2024 | 15:00 Uhr