Stand: 24.09.2024 13:12 Uhr Gegen Baum geprallt: Motorradfahrer stirbt bei Lorup

Bei einem schweren Motorradunfall bei Lorup im Landkreis Emsland ist am Montagnachmittag ein 35-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gemeinsam mit einem 25-jährigen Mitfahrer unterwegs, als er die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Demnach war sein Hinterrad auf den rechten Grünstreifen geraten. Das Fahrzeug kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, so die Polizei. Der 35-jährige Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Sein Mitfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

