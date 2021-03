Stand: 18.03.2021 17:51 Uhr Geflügelpest in Lohne und Emstek: Tausende Tiere getötet

Die Geflügelpest breitet sich in Niedersachsen weiter aus. In Lohne im Landkreis Vechta mussten am Donnerstag 2.400 Gänse getötet werden. Auch in der Gemeinde Emstek (Landkreis Cloppenburg) ist der hochansteckende Erreger H5N8 erneut nachgewiesen worden. Alle 25.000 Puten eines Bestandes wurden daraufhin gekeult. Allein im Landkreis Cloppenburg sind damit mittlerweile rund 550.000 Tiere aus 36 Beständen getötet worden. Nach Ansicht des Kreises liegt das Ausmaß der Seuche vor allem daran, dass in der Region so viele Puten gehalten werden. Nur durch weniger Geflügel und mehr Biosicherheit auf den Betrieben ließen sich weitere Fälle diesen Ausmaßes verhindern, sagte ein Kreissprecher NDR Niedersachsen

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 18.03.2021 | 15:00 Uhr