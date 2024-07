Stand: 29.07.2024 07:19 Uhr Geflohener Sexualstraftäter wird aus den Niederlanden überstellt

Ein Sexualstraftäter, der im Mai für Schlagzeilen gesorgt hatte, wird in den nächsten Tagen nach Deutschland überstellt. Der 63-Jährige war bei einem Freigang in Leer entkommen und mit einem Mietwagen in die Niederlande geflohen, wo ihn die Polizei vor zwei Monaten fasste. Ein Gericht in Amsterdam hat nun entschieden, dass einer Auslieferung nach Deutschland nichts im Wege steht, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Aurich mitteilte. Der Mann werde an der Grenze übergeben und komme dann in Sicherungsverwahrung in der JVA Rosdorf bei Göttingen, heißt es aus dem Justizministerium. Eine zusätzliche Strafe wegen einer Flucht bekommt er demnach nicht, aber weitere Freigänge sollen dem Mann voraussichtlich nicht genehmigt werden.

