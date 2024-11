Gefilmte Vergewaltigung? Prozess gegen zwei Männer beginnt Stand: 14.11.2024 15:21 Uhr In Osnabrück stehen ab Montag zwei Männer aus Bielefeld unter anderem wegen Vergewaltigung und Beihilfe zur Vergewaltigung vor Gericht. Ein Video der Tat soll an verschiedene Empfänger geschickt worden sein.

Nach Angaben des Landgerichts Osnabrück soll einer der beiden Angeklagten in Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) mehrmals und ohne Kenntnis der Frau von ihr Fotos in Unterwäsche gemacht und an verschiedene Männer verschickt haben. Im Oktober 2022 sollen die beiden Angeklagten dann gemeinsam bei ihr erschienen sein. Sie soll mit der Anwesenheit des anderen Mannes nicht einverstanden gewesen sein. Trotzdem soll der Angeklagte, der vorher Fotos von ihr gemacht haben soll, sie gegen ihren erkennbaren Willen und unter Gewalteinwirkung zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben.

Video an mehrere Empfänger geschickt?

Der andere Angeklagte soll zugesehen und den Angeklagten und die Frau gefilmt haben. Außerdem soll er die Frau geschlagen haben. Später soll er das Video an mehrere Empfänger geschickt haben. Die Angeklagten sind nach Angaben des Gerichts heute 23 und 24 Jahre alt. Zum ersten Termin sind neben den üblichen Beteiligten neun Zeugen geladen. Weitere Termine sind für den 21. und 27. November angesetzt.

Gisèle Pélicot: "Die Scham muss die Seite wechseln"

Der vor dem Osnabrücker Landgericht zu verhandelnde Fall erinnert in Teilen an die Geschichte von Gisèle Pélicot: In Frankreich kämpft die Frau zurzeit um die Aufmerksamkeit für Vergewaltigungsopfer, ihre Geschichte erschüttert Menschen auf der ganzen Welt: Ihr eigener Ehemann hatte sie über Jahre mutmaßlich hundertfach mit Medikamenten betäubt, sie anschließend selbst vergewaltigt und von fremden Männern vergewaltigen lassen. Das alles dokumentierte er minutiös auf Fotos und Videos. Die heute 72 Jahre alte Gisèle Pélicot hatte sich dafür eingesetzt, dass der Prozess nicht wie ursprünglich vorgesehen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Sie sagt: "Die Scham muss die Seite wechseln."