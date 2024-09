Stand: 26.09.2024 09:12 Uhr Ganztagsbetreuung in Osnabrück jetzt an allen Grundschulen

In Osnabrück sind seit diesem Schuljahr alle Grundschulen mit einem Ganztagsangebot ausgestattet. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Im Anschluss an die reguläre Unterrichtszeit können so alle Kinder auch nachmittags weiterhin in der Schule betreut werden. Damit habe man in Osnabrück das Ziel des Landes Niedersachsen, bis 2026 an allen Grundschulen ein Angebot zur Ganztagsbetreuung zu schaffen, zwei Jahre früher umgesetzt als vorgegeben, so die Stadt.

